بالفيديو.. إعلامية سعودية توضح حقيقة تصريحاتها التي أحدثت ضجة في الكويت

وجاء رد "دندراوي" عبر برنامجها على قناة "العربية" السعودية "تفاعلكم"، والذي بدأته بعرض تصريحها الذي أشعل غضب الكويتيين، اليوم الأحد، عندما قالت على تخفيض أسعار الخمور والكحوليات في قطر بمناسبة مونديال 2022: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

بعد ذلك، أكدت سارة دندراوي أنها تحمل للكويت كل محبة وتقدير، وتابعت موضحة للمشاهدين: "أنا قصدي الناس المتحمسة دائما للدفاع عن قطر، وهم نفس الناس اللي بالي بالكوا اللي ممكن في موضوع معين يهاجموا السعودية، لكن لما ييجي الموضوع عن قطر إما أن يدافعوا أو يسكتوا، هؤلاء من قصدتهم في تعليقي، وأنا كنت واضحة وصريحة".

ثم عرضت سارة دندراوي في البرنامج، نماذج من تغريدات لمغردين فهموا مقصدها، وتغريدات أخرى هاجمتها.

​وكانت وزارة الإعلام الكويتية، أعربت في بيان لها، اليوم الأحد، عن "رفضها لإقحام الكويت، بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها، مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة "العربية" يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها"

وأكدت الوزارة أن "الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة".

وأشارت إلى "حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات وشددت على أنها قامت باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة "العربية" ومكتبها في الكويت وطالبتها بتضحيح الخطأ وتداركه فورا".

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية، على أنها "تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني، لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي".