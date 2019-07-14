الأجانب يسجلون 1.85 مليار ريال صافي شراء بالسوق السعودي..الأسبوع الماضي

الرياض- مباشر: واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول، الاتجاه للشراء خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو الجاري.

ووفقاً لبيانات "تداول"، حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء نحو 1.85 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات نحو 2.92 مليار ريال و1.06 مليار ريال إجمالي مبيعات.

ومثلت مشتريات الأجانب نحو 20.6 بالمائة من إجمالي مشتريات المستثمرين بالسوق خلال الأسبوع الماضي، بينما مثلت المبيعات نسبة 7.5 بالمائة.

ودعم من اتجاه الشراء للأجانب تحقيق المستثمرون الأجانب المؤهلين صافي شراء نحو 1.93 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين المؤهلين نحو 2.73 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات نحو 798 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي.

وتتوزع استثمارات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المقيمون والمؤهلون والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيون.

ووفقا للتقرير الشهري لـ"تداول"، بلغ صافي مشتريات الأجانب 16.16 مليار ريال خلال يونيو الماضي؛ نتيجة فارق عمليات شراء إجمالية بقيمة 30.97 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 14.81 مليار ريال.

واتجه المستثمرون السعوديون والخليجيون للبيع خلال الأسبوع الماضي بصافي بيع 1.43 مليار ريال و422.8 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين نحو 10.9 مليار ريال، مقارنة مع إجمالي مبيعات 12.37 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الخليجيين 306.1 مليون ريال، مقابل 726.9 مليون ريال إجمالي مبيعات.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، مرتفعاً 1.4 في المئة، ما يعادل 121.7 نقطة، عند مستوى 8968.2 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع السابق له عند 8846.5 نقطة.

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