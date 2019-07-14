الدفع الإلكتروني وأسعار الوقود أبرز أخبار نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: تصدر تنفيذ قرار الإلزام التدريجي بوسائل الدفع الإلكتروني عبر "مدى" بمنافذ البيع المشهد بالمملكة العربية اليوم الأحد، إلى جانب إعلان شركة أرامكو الأسعار الجديدة للوقود.

وعلى مستوى سوق الأسهم، حققت "جرير" نموا بالأرباح، وتحولت "زين" للربحية، وبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم "عطاء التعليمية"، وقررت "تداول" وهيئة السوق المالية استمرار تعليق سهم "الخضري".

ويرصد "مباشر" أبرز القرارات بالمملكة اليوم، وتطورات سوق الأسهم في سياق التقرير التالي:

السعودية تحدد أسعار البنزين خلال الربع الثالث

السعودية لإعادة التمويل العقاري تخفّض معدل الربح على القروض

إمارة مكة تعلن عن عدد الحجاج المتوقع لهذا العام

"الخُبر" أغلى المدن السعودية بتكلفة المعيشة.. ودبي تتصدر بالخليج

البيئة السعودية توقع مذكرة تفاهم لإعادة تدوير النفايات بالرياض

بالصور.. العاهل السعودي يستقبل ملك ماليزيا

الثقافة السعودية تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق التراث الصناعي

اليوم.. بدء إلزام منافذ البيع بالسعودية بالدفع الإلكتروني

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

المياه السعودية: استكمال التحول الرقمي نهاية الربع الأول من 2020

الذراع التمكينية للدولة السعودية تدعم إدارة وزارة العمل لمشاريعها

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم عطاء التعليمية

"زين السعودية" تتحول للربحية بالربع الثاني من 2019

أرباح "جرير" ترتفع إلى 169 مليون ريال بالربع الثاني

"تداول": استمرار تعليق أسهم "الخضري"

سهم "زين السعودية" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015..عقب النتائج الربعية

سهم "البلاد" بأعلى مستوياته بـ4 سنوات ونصف بعد ارتفاعه الخامس

شركة أبحاث: 90 ريالاً مستهدف سهم لجام للرياضة

بيان من الحكومة السعودية بشأن الحجاج القطريين

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

رئيس "جرير": الحصة السوقية ارتفعت إلى 20% بعد عمليات ترويج

"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون"

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة