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المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

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المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

القاهرة– سبوتنيك. وقال غريفيث، في تغريدة على "تويتر"، "تعارض الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف. إننا نؤكّد على بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان".

وأضاف: "نحن قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا في ‎صنعاء".

وحث المبعوث الأممي "الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم".

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على لسان الناطقة باسمها رافينا شمداساني، خلال مؤتمر صحافي في جنيف يوم الجمعة الماضي، على "معارضة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، مؤكدة أنه "يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" في العاصمة صنعاء، التي تديرها "أنصار الله"، أصدرت الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام 30 ناشطا سياسيا من حزب الإصلاح اليمني (ثاني أكبر أحزاب اليمن)، بتهمة التخابر مع التحالف العربي، من خلال تقديم معلومات عن أهداف عسكرية وأمنية وشخصيات قيادية تابعة لـ"أنصار الله"، وتشكيل مجموعة مسلحة لتنفيذ اغتيالات تستهدف الجماعة.

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