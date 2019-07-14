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الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

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الخرطوم — سبوتنيك. وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم منحة عبارة عن أدوية تصل قيمتها 60 مليون دولار خلال الأيام المقبلة".

© AP Photo / Uncredited

وأضاف "البلاد مازالت تعاني في فجوة دوائية خاصة من الجانب القطاع الخاص والذي يساهم بـ70% في تغطية حاجة البلاد، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي لاستيراد الادوية ومدخلات الإنتاج خلال الفترة الماضية".

وأشار عبد الجبار إلى أن "توفير احتياجات الدواء في البلاد يحتاج سنويا 350 مليون دولار، وما يتم توفره في العام لا يتجاوز 30%، مما يشكل معضلة كبيرة أدت إلى تراكم ديون الصندوق القومي للإمدادات الطبية حيث بلغت 800 مليون يورو، وبسبب ذلك توقفت الشركات المتعاملة مع الصندوق القومي للأدوية ". 

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

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