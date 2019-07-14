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تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين

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تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين

جى بي سي نيوز  :- اشغل تطبیق فیس آب ”#FaceApp ”الأردنیین بمواقع التواصل الاجتماعي بصور الشباب الذین استخدموا التطبیق لیروا شكلھم وھم في مرحلة الشیخوخة.

ویحول التطبیق الشاب إلى سن الشیخوخة حیث تظھر علامات الكبر والشیب، إضافة إلى علامات أخرى.

كیف تحول صورتك لشخص عجوز؟ ما علیك سوى أن تفتح ھاتفك الذكي وتتصفح سوق البرامج، وتكتب في خانة البحث للموقع تطبیق فیس آب ”FaceApp ،“وتضغط على كلمة ”تثبیت لو ھاتفك بالعربي أو INSTALL..

بعد تحمل التطبیق على ھاتفك الذكي ما علیك سوى فتح التطبیق وسیظھر لك خاصیة إضافة صورة من المعرض أو الاستودیو الخاص بك للصور او إلتقاط صورة جدیدة.

ولتحویلھا إلى صورة عجوز ما علیك سوى اختیار الصورة من المعرض أو التقاطھا عبر خاصیة الكامیرا التي یتیحھا التطبیق لالتقاط الصور ثم الضغط على كلمة ”Age ”واختیار خاصیة ”Old ”لتظھر لك صورتك وأنت في سن الشیخوخة

جي بي سي نيوز

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