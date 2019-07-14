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اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر

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اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر

الرياض- مباشر: وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية بالرياض مع شركة مصدر الطاقة البديلة (مصدر) لتمويل إنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصدر ماجد سعد المبطين إن هذا المشروع يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الاستثمار بالطاقة الشمسية ونقل المعرفة التكنولوجية بهدف تنويع مصادر الطاقة في مختلف ربوع المملكة.

وأضاف أن المشروع تبلغ استثماراته نحو 100 مليون ريال، ويعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط متخصص في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن المصنع وفقا للخطة التشغيلية والبرنامج المُعد فإن المصنع سيكون قادراً على الإنتاج نهاية هذا العام.

وألمح إلى أن شركة مصدر لديها شراكة استراتيجية مع شركة صينية تعد من أكبر خمس شركات على مستوى العالم في هذا المجال، واضاف ان شراكة الشركة الصينية في المشروع تبلغ نحو 20 بالمائة.

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