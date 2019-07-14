الحج العراقية: مغادرة 3.8 ألف حاج للأراضي المقدسة

مباشر: قالت هيئة الحج والعمرة العراقية، اليوم الأحد، إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية بلغ 3830 حاجا.

وأضاف الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عدد الحجاج الموفدين إلى الديار المقدسة بلغ 3830 حاجا حتى اليوم الأحد، مبينة أنه تم تفويجهم عبر 16 رحلة جوية.

ووجه وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الأحد، باتخاذ التدابير اللازمة لحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق بوابة "أجير" بهدف تنظيم وتشجيع العمل المؤقت في موسم الحج، وتلبية لاحتياجات الموسم، وخدمةً لضيوف الرحمن.

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