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5 أغسطس.. مساهمو حلواني إخوان يناقشون زيادة رأس المال

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5 أغسطس.. مساهمو حلواني إخوان يناقشون زيادة رأس المال 5 أغسطس.. مساهمو حلواني إخوان يناقشون زيادة رأس المال

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، للتصويت على زيادة رأسمال الشركة، عن طريق منح أسهم مجانية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إنه سيتم التصويت على زيادة رأس المال بنسبة 10 بالمائة، من 285.71 مليون ريال إلى 314.29 مليون ريال، من خلال منح سهم مجاني لكل 10 أسهم.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال ستتم عن طريق رسملة 28.57 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

كما نوهت إلى أنها تهدف من الزيادة إلى تدعيم رأس المال؛ ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

وقالت إن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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