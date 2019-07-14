الملك سلمان يعتمد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة

الرياض – مباشر: وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، على اعتماد منصة "صحة"؛ والتي تختص بمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية.

وقالت الوازرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المنصة ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة منها لموظفي الدولة.

ووافق المقام السامي على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية، فيما يتعلق بتعقيم (تنظيف) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية.

ووجه بتكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم "تنظيف" اليدين، وتبين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، إن هذه القرارات تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأضاف نهار بن مزكي العازمي، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.

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