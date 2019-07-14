"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، عن توقيع عقد أعمال التصاميم لمشروع وسط المدينة "داون تاون"، مع شركة شامبان تايلور Champan Taylor.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إن شركة شامبان تايلور، هي أحد الاستشاريين العالميين المتخصصين في تصاميم المشاريع الكبرى للأسواق التجارية والترفيهية والفنادق.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن أعمال التصاميم الهندسية لمشروع وسط المدينة "داون تاون"، من خلال مرحلتين، الأولى تشمل دراسات الموقع العام والتصاميم الأولية ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية.

وتشمل المرحلة الثانية التصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ.

وبينت الشركة أن مده العقد 52 أسبوعا، ولا يوجد أثر مالي جوهري لتكلفة العقد حيث يتم سداد تكاليف الأعمال على دفعات وبناء على تقدم تنفيذ هذه الأعمال.

ونوهت إلى أنه سيتم تغطية تكاليف المشروع ذاتياً من السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن هذا التعاقد.

كما أوضحت الشركة أنه من المخطط قيام الاستشاري بأعمال التصاميم من خلال الاستخدام الفعال للمساحات المتاحة لكامل الأرض المخصصة للمشروع.

وتدخل مدة استكمال أعمال التصاميم ضمن المدة المعلن عنها سابقاً لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع المتوقع لها 3 سنوات، كما أن تكاليف أعمال التصاميم محتسبة ضمن التكاليف التقديرية للمشروع، المقدرة بنحو 2.2 مليار ريال.

وكشفت الشركة، في نهاية مارس آذار الماضي، عن انتهاء دراسات الجدوى الأولية لمشروع وسط المدينة (داون تاون)، وبدء العمل بالتصاميم الأولية للمشروع.

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