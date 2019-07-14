سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي؛ مسجلا أعلى مستويات في 20 جلسة، ليغلق فوق مستوى 9 آلاف نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازي- نمو بالختام.

وأغلق "تاسي" على ارتفاع نسبته 0.52 بالمائة، رابحا 46.93 نقطة، رفعته لمستوى 9015.16 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 12 يونيو/ حزيران 2019 عندما لامس مستوى 9084.75 نقطة.

وبلغت السيولة بتعاملات اليوم 3.06 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 3.92 مليار ريال بالجلسة الماضية؛ وسط تراجع بالكميات المتداول عليها لـ 124.49 مليون سهم، مقابل 135.09 مليون سهم بتعاملات الخميس الماضي.

ودعم ارتفاع السوق إغلاق 15 قطاعا بالمنطقة الخضراء؛ وحل بمقدمتها تجزئة الأغذية بنسبة 2.9 بالمائة، يليه الاتصالات بنحو 1.6 بالمائة، ثم الخدمات التجارية بـ 0.9 بالمائة.

ودعمت مكاسب البنوك بنسبة 0.6 بالمائة ارتفاع المؤشر العام بالختام، إلى جانب المواد الأساسية بنحو 0.4 بالمائة.

وفي المقابل، جاء قطاع إنتاج الأغذية بمقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 1.05 بالمائة، ثم تجزئة السلع الكمالية بنحو 0.7 بالمائة.

وتصدر سهم "بي سي آي" ارتفاعات السوق بنسبة 4.2 بالمائة، فيما حل "ميفك ريت" بمقدمة التراجعات بنحو 2.2 بالمائة.

وكان سهم مصرف الراجحي الأنشط بالسيولة في السوق الرسمي بقيمة 368.08 مليون ريال، وكان "دار الأركان" الأبرز بالكميات بواقع 9.75 مليون سهم.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو، استمر بالتراجع للجلسة الثانية على التوالي، بانخفاض نسبته 0.64 بالمائة بتعاملات اليوم، ليهبط لمستوى 3749.70 نقطة، بعد خسارة 24.29 نقطة من رصيده.

وتراجعت التداولات؛ بالموازي وسط انخفاض السيولة لمستوى 4.59 مليون ريال مقارنة بـ 7.44 مليون ريال بالجلسة الماضية، من خلال التداول على 248.05 ألف سهم، مقابل 420.05 ألف سهم تم التداول عليه بالجلسة الماضية.

وتصدر سهم "العمران" خسائر الموازي بنسبة 5.3 بالمائة، وحل "بحر العرب" بمقدمة الارتفاعات بـ 4 بالمائة.

وسيطر "ريدان" على التداولات بالموازي بسيولة قيمتها 2.31 مليون ريال، وبكميات 138.84 ألف سهم.

وأنهى المؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الخميس باللون الأخضر، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالي، وسط تحسن ملحوظ للسيولة بدعم الصفقات الخاصة.

ترشيحات:

"الخُبر" أغلى المدن السعودية بتكلفة المعيشة.. ودبي تتصدر بالخليج

اليوم.. بدء إلزام منافذ البيع بالسعودية بالدفع الإلكتروني

بالصور.. العاهل السعودي يستقبل ملك ماليزيا

البيئة السعودية توقع مذكرة تفاهم لإعادة تدوير النفايات بالرياض

إمارة مكة تعلن عن عدد الحجاج المتوقع لهذا العام

السعودية لإعادة التمويل العقاري تخفّض معدل الربح على القروض

السعودية تحدد أسعار البنزين خلال الربع الثالث

سهم "زين السعودية" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015..عقب النتائج الربعية

المياه السعودية: استكمال التحول الرقمي نهاية الربع الأول من 2020