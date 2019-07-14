إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الأولي .

تفاصيل الإعلان بسر شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) ان تعلن المساهمين الكرام انه بإمكانهم التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم غداً الاثنين12 من شهر ذو القعدة 1440 هجريا الموافق 15 يوليو 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم الجمعية.

عليه تدعو شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) جميع المساهمين الكرام الى المشاركة و التصويت عن بعد علما ان التسجيل في موقع خدمات تداولاتي و التصويت متاح لجميع المساهمين مجانا .