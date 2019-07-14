عُمان تتخذ إجراءات للتصدي للطائرات بدون طيار

مباشر: تتخذ عُمان إجراءات للتصدي للطائرات بدون طيار في مجالها الجوي.

ووقعت شركة مطارات عُمان اتفاقية مع الشركة الألمانية "أرونيا أي جي"، بالتعاون مع شركة "راميش وناريندرا كيمجي" لتزويد وتثبيت أحدث أنظمة الكشف عن الطائرات المسيرة بدون طيار "الدرونز" في محيط مطار مسقط الدولي ليكون بذلك أول مطار يقوم بتثبيت هذا النوع التقني من الأنظمة الكاشفة للطائرات المسيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات عُمان، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن الشركة تستهدف بتوقيع تلك الاتفاقية تأمين الرحلات للركاب.

وأضاف أيمن بن أحمد الحوسني أنه بتوقيع تلك الاتفاقية يكون مطار مسقط الدولي أحد المطارات الدولية المزودة بأحدث الأجهزة العززة للملاحة الجوية، وتسهم بدورها في تأمين حركة هبوط وإقلاع الطائرات.

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