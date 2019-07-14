إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )( إعلان تذكيري ).

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول و الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-11-15 الموافق 2019-07-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية البند الأول: تصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م

البند الثاني : لتصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ هذالجمعية 18/7/2019 حتى تاريخ 17/7/2022 م . (مرفق سيرهم الذاتية)

البنذالثالث : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ18/7/2019 م حتى تاريخ 17/7/2022 0م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية أسمائهم 1. صالح عبدالله الدباسي 2. إبراهيم بن عبدالله المعمر 3. فايز عبدالله الأسمري. (مرفق سيرهم الذاتية)

البند الرابع : االتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية

البند الخامس : التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 15_5_2019 م حتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية 18/7/2019م