إعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

التصويت على البنود التالية:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/03/31م.

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/03/31م.

3- التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 2018/03/31م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/03/31م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام 2019/2018 والربع الأول لعام 2020/2019، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة الأستاذ ايهاب أنور حناوي والاستاذ رائد عبدالله فخري والتي لهما مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 21,103,068 ريال سعودي ودائن بمبلغ 24,969,329 ريال سعودي. (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الصنيع والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 2,222,334 ريال سعودي ودائن بمبلغ 1,092,269 ريال سعودي. (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة الانترنت السعودية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ جافيد عبدالرحمن أختر والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن رسوم المشاركة في الضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 672,612 ريال سعودي. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عمر البيـز والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 19,420 ريال سعودي ودائن بمبلغ 672,612 ريال سعودي. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة عذيب انترجراف، لوجود مصلحة لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الصنيع والأستاذ سعد بن عمر البيز والتي لهما مصلحة فيها كونهما عضوين في مجلس المديرين بشركة عذيب انترجراف السعودية، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 109,495 ريال سعودي. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشركة وشركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن خالد التركي والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 106,553 ريال سعودي. (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشركة وشركة ساماكو، لوجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سامي رفه كونه الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 1,807,147 ريال سعودي. (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة اتحاد شمس، لوجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عمر البيز كونه والتي له مصلحة فيها كونه عضو في مجلس المديرين بشركة اتحاد شمس، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 30,333 ريال سعودي. (مرفق)

14- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق)