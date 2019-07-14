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محكمة إسرائيلية تلغي حظرا على دخول متنزهات يصفه العرب بالعنصري

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محكمة إسرائيلية تلغي حظرا على دخول متنزهات يصفه العرب بالعنصري محكمة إسرائيلية تلغي حظرا على دخول متنزهات يصفه العرب بالعنصري

وامتنع القاضي داني سارفاتي في قرار إلغاء الحظر عن وصف المنع بأنه عنصري، واستشهد برأي قانوني أصدره النائب العام الإسرائيلي، قال فيه إن المتنزهات التابعة للسلطات البلدية ملكية عامة ومفتوحة للجميع.

ونفت سلطات البلدة أن قرارها له أي دوافع عنصرية.

وكانت سلطات بلدة العفولة فرضت الحظر قبل شهر ومنعت عمليا سكان القرى العربية القريبة من دخول متنزه شعبي تبلغ مساحته 25 فدانا اعتادوا زيارته.

وقال فادي خوري من مركز عدالة المعني بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، وهو المركز الذي طعن على قرار السلطات البلدية أمام المحكمة المركزية في الناصرة، "هذا الحظر يهدف حقا إلى منع المواطنين الفلسطينيين من دخول المتنزه"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال محامون عن السلطات البلدية في العفولة، التي يعيش فيها 50 ألف شخص، إن القيود تنبع فقط من الرغبة في تقليل الزحام خلال شهور الصيف وخفض نفقات الصيانة.

SputnikNews

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