أخبار عاجلة

وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك -
اكتشاف مستوطنة قديمة قرب القدس يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام -
الأخبار - وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون مسألة الضرائب على شركات الإنترنت -
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل -
الأخبار- نيجيريا تسعى لحصد المركز الثالث بأمم إفريقيا أمام تونس -
الأخبار- ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى نحو 822 مليونا خلال عام 2018 -
الأخبار- تونس تواجه نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا -
الأخبار- السفارة الفرنسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني لفرنسا -
نشرة الأخبار - حلقة الاربعاء مع (إيمان عبدالباقي) 17/7/2019 - الحلقة كاملة -
الأخبار - مصر تبدأ الربط الكهربائي مع السودان نهاية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان شركة حلواني إخوان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

Google+ Print
اعلان شركة حلواني إخوان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ) اعلان شركة حلواني إخوان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الإجتماع الاول ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق البلاد قاعة البلاد بمدينة جدة رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVw) تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-12-04 الموافق 2019-08-05 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً ، إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الإجتماع ، سيتم عقد إجتماع ثان بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول الاعمال وفق جدول الأعمال المرفق . نموذج التوكيل down-pdf-ico.png التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 29 ذو القعدة 1440ه الموافق 01 أغسطس 2019م وحتى الساعة الرابعة من مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (http://tadawulaty.com.sa) معلومات اضافية يحق لكل مساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة أو المكلفين بصقة دائمة بعمل فني أو إداري وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أ, الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية .

وللإستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة أو عبر الهاتف رقم0126366667 تحويلة307 أو عبر البريد الإلكتروني: (m.nayta@halwani.com.sa) ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة.

الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ميناء الملك عبدالله يتسلّم 28 رافعة لتوسعة محطات الحاويات

ميناء الملك عبدالله يتسلّم 28 رافعة لتوسعة محطات الحاويات

"صادرات" يشهد أعلى سيولة منذ بداية 2019

"صادرات" يشهد أعلى سيولة منذ بداية 2019

هبوط مبيعات السيارات في أوروبا 7.8% خلال يونيو

هبوط مبيعات السيارات في أوروبا 7.8% خلال يونيو

صادرات سنغافورة غير النفطية تتراجع بأكبر وتيرة في 6 سنوات

صادرات سنغافورة غير النفطية تتراجع بأكبر وتيرة في 6 سنوات