اعلان شركة حلواني إخوان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الإجتماع الاول ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق البلاد قاعة البلاد بمدينة جدة رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVw ) تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-12-04 الموافق 2019-08-05 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً ، إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الإجتماع ، سيتم عقد إجتماع ثان بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول الاعمال وفق جدول الأعمال المرفق . نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 29 ذو القعدة 1440ه الموافق 01 أغسطس 2019م وحتى الساعة الرابعة من مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (http://tadawulaty.com.sa) معلومات اضافية يحق لكل مساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة أو المكلفين بصقة دائمة بعمل فني أو إداري وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أ, الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية .

وللإستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة أو عبر الهاتف رقم0126366667 تحويلة307 أو عبر البريد الإلكتروني: (m.nayta@halwani.com.sa) ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة.