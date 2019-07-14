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الذراع التمكينية للدولة السعودية تدعم إدارة وزارة العمل لمشاريعها

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الذراع التمكينية للدولة السعودية تدعم إدارة وزارة العمل لمشاريعها الذراع التمكينية للدولة السعودية تدعم إدارة وزارة العمل لمشاريعها

الرياض- مباشر: وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة "مشروعات"، وهو الذراع التمكينية للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس.

ويقوم البرنامج وفقاً للمذكرة بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة لإدارة المشاريع الإنشائية وإدارة المرافق المرتبطة بالوزارة وفق أعلى المعايير الإدارية والتشغيلية، وذلك بحضور وزير العمل أحمد بن سليمان الراجحي، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن ناصر الجاسر، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني خالد بن سعود الشنيفي.

وسيعمل برنامج "مشروعات" بموجب هذه المذكرة على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية وإدارة المرافق الحالية للوزارة من حيث التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، إضافة إلى الإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات وإدارة المرافق بكفاءة وفعالية.

وتُعد هذه المذكرة التي وقعت وقعها كل من المشرف العام للخدمات المساندة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أيمن بن إبراهيم الشلفان ومدير عام برنامج "مشروعات" أحمد بن مطير البلوي، الأولى من نوعها التي يبرمها برنامج "مشروعات" لدعم إدارة المرافق العامة للجهات الحكومية في المملكة.

وتضمنت المذكرة تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة لمرافق الوزارة والمضمنة في 14 عقد تشغيل وصيانة لنحو 389 موقعاً منتشرة في أنحاء المملكة.

وتهدف المذكرة إلى رفع فعالية التشغيل والصيانة وكذلك رفع كفاية وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير العالمية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذجٍ حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع وإدارة المرافق، في إطار مساعي الوزارة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها.

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