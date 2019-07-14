سهم "البلاد" بأعلى مستوياته بـ4 سنوات ونصف بعد ارتفاعه الخامس

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: ارتفع سهم بنك البلاد بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الأحد، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، ويقفز لأعلى مستوياته منذ العام 2014.

وارتفع السهم 2.83 بالمائة بحلول الساعة 2:05 بتوقيت السعودية، صعد بها إلى مستوى 29.05 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وبلغت كمية التداول على السهم في هذه الأثناء 977.3 ألف سهم، بلغت قيمتها 28.4 مليون ريال، من خلال 828 صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأخضر في تلك اللحظات، بارتفاع نسبته 0.52 بالمائة، بمكاسب بلغت 46.63 نقطة وصل بها إلى مستوى 9,014.86 نقطة.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، في تقرير حديث أن يستمر قطاع البنوك السعودي في تحقيق نمو قوي لصافي الربح خلال الربع الثاني 2019 بدعم من ارتفاع معدلات الإقراض.

وقالت شركة الأبحاث، إنه من المتوقع أن ترتفع أرباح بنك البلاد إلى نحو 326 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع نسبته 18 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح البنك خلال الربع الأول من 2019، نحو 23.6% بالمائة، إلى 316.5 مليون ريال، مقابل 256.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأقرت الجمعية العامة للبنك، في أبريل / نيسان الماضي، زيادة رأس المال 25 بالمائة إلى 7.5 مليار ريال، من خلال منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 4 أسهم.

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