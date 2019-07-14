السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

الرياض – مباشر: وجه وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم الأحد، باتخاذ التدابير اللازمة لحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

ووجه الوزير، وفقا لبيان للدفاع المدني السعودي، بتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من تثبت مخالفته لمضمون القرار بإدخال أو استخدام الغاز المسال في أي مشعر.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني، أن منع استخدام الغاز المسال بالمشاعر المقدسة يأتي في إطار حرص الحكومة السعودية على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لتأدية نسكهم بكل أمن وطمأنينة، واستبعاد مكامن الخطر أيا كانت مسبباتها.

وأكد الفريق سليمان العمرو، أن حظر استخدام الغاز المسال يشمل المواقع داخل المشاعر المقدسة كافة بما فيها مباني ومخيمات الجهات الحكومية، أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج دون استثناء، وأن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع إدخال الغاز إلى المشاعر، وضبط أسطوانات الغاز المسال ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وبين، أن فرق السلامة بالدفاع المدني في الحج تقوم بجولات تفتيشية يومية داخل المخيمات، للتأكد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز، ومباشرة ضبط المخالفين، ومصادرة ما بحوزتهم، وتطبيق الغرامات المالية المقررة لهذه المخالفة.

ولفت مدير عام الدفاع المدني بالمملكة، إلى أن القرار أسهم بفاعلية كبيرة في الحد من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به خلال السنوات الماضية.

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