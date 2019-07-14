الاتحاد الأوروبي يفتتح ثالث مقراته في الخليج

وقالت موغيريني، خلال حفل الافتتاح، "هذه رسالة للمنطقة كلها بأن الاتحاد الأوروبي يعزز تواجده وانخراطه في الشرق الأوسط، وأن ما يجري في منطقة الخليج يهم أوروبا وما يرجي في أوروبا يهم الخليج".

وأضافت موغيريني "في مرحلة التوترات الإقليمية تمثل الكويت صوتا للحكمة وقوة السلام، وهو ما يجعلنا شركاء".

من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد يعتبر تتويجا لمسيرة التعاون الناجحة بين الجانبين. وأضاف "الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للكويت في التجارة والاستثمار والتعليم والصحة والتعاون الأمني عديد القطاعات"، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ويعتبر مركز الاتحاد الأوروبي الذي تم افتتاحه في الكويت، الثالث في منطقة الخليج بعد مركزي الرياض وأبو ظبي.