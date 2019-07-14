اليوم.. بدء إلزام منافذ البيع بالسعودية بالدفع الإلكتروني

الرياض – مباشر: بدأ، اليوم الأحد، الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وجاء هذا القرار ضمن مبادرة "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني"، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد.

ويتابع البرنامج التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً ابتداء من اليوم، بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.

ومن المقرر تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس/ أب 2020.

وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قبل أكثر من 3 أشهر، إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة "مدى" ومنحتهم مهلة تنتهي اليوم، على أن يتم تحرير مخالفات بحق المحطات غير الملتزمة بالتطبيق.

ويأتي تطبيق القرار التزاما بالتوصيات المقرة بالأمر السامي، والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.

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