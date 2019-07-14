أخبار عاجلة

وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك -
اكتشاف مستوطنة قديمة قرب القدس يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام -
الأخبار - وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون مسألة الضرائب على شركات الإنترنت -
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل -
الأخبار- نيجيريا تسعى لحصد المركز الثالث بأمم إفريقيا أمام تونس -
الأخبار- ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى نحو 822 مليونا خلال عام 2018 -
الأخبار- تونس تواجه نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا -
الأخبار- السفارة الفرنسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني لفرنسا -
نشرة الأخبار - حلقة الاربعاء مع (إيمان عبدالباقي) 17/7/2019 - الحلقة كاملة -
الأخبار - مصر تبدأ الربط الكهربائي مع السودان نهاية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

شركة أبحاث: 90 ريالاً مستهدف سهم لجام للرياضة

Google+ Print
شركة أبحاث: 90 ريالاً مستهدف سهم لجام للرياضة شركة أبحاث: 90 ريالاً مستهدف سهم لجام للرياضة

الرياض- مباشر: بدأت شركة الجزيرة كابيتال في تغطية شركة لجام للرياضة بتحديد سعر مستهدف لسهمها يبلغ 90 ريالاً للسهم.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الأحد، إن ذلك بناء على طريقة تقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفق النقدي المخصوم (91 ريال للسهم) وطريقة التقييم التي تستند على مكرر الربح (89 ريالاً للسهم على أساس مكرر ربح تقديري يبلغ 18 مرة للسنة المالية 2020).

وأضافت أن شركة لجام تعتبر هي قائدة السوق في مجال مراكز اللياقة البدنية اذ تبلغ حصتها السوقية نحو 27 بالمائة من سوق المملكة العربية .

وتابعت: برزت شركة لجام إلى الوجود كنتاج للثقافة المتغيرة والإصلاحات التي تجري حاليا في المملكة العربية السعودية حيث هناك عدة عوامل محركة للنمو تشمل: تزايد توظيف النساء، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وانخفاض معدل البطالة، إلى جانب تحسن مستوى الوعي الصحي.

وقالت إن "لجام" تتمتع بصورة ذهنية قوية لعلامتها التجارية كما أن لديها تغطية جغرافية واسعة مما يمنحها ميزة تنافسية على نظيراتها من الشركات في هذا المجال، و لديها أيضا خطط لزيادة عدد مراكزها بدرجة كبيرة بنسبة 30 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.

أوضحت أن الشركة تتمتع بنسبة نمو 33 بالمائة في إيراداتها خلال 3 سنوات، وميزانية جيدة، وهامش ربح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والاطفاء EBITDA يبلغ 39 بالمائة ( في 2018)، وعائد على رأس المال المستثمر يبلغ 17 بالمائة ( السنة المالية 2018)، بالإضافة إلى نسبة توزيعات أرباحها الجيدة ( ظلت في مستوى 50% في الفترة السابقة).

وأضافت، لذلك فإن الشركة تبدو جذابة للغاية خلال الفترة الطويلة كما يحتمل ارتفاع سعر سهمها بنسبة 15 بالمائة من سعرها المستهدف للسهم.

وتابعت الجزيرة كابيتال: "هذا، وقد استهللنا تغطيتنا للشركة بتصنيف يشتمل على التوصية بزيادة المراكز في سهمها".

وارتفع سهم لجام للرياضة بنسبة 1.5 بالمائة عند سعر 81.2 ريال بحلول الساعة 1:33 بتوقيت السعودية.

ترشيحات:

شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"لجام للرياضة" عند 90 ريالا

السعودية لإعادة التمويل العقاري تخفّض معدل الربح على القروض

"الخُبر" أغلى المدن السعودية بتكلفة المعيشة.. ودبي تتصدر بالخليج

إمارة مكة تعلن عن عدد الحجاج المتوقع لهذا العام

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

الخدمة المدنية السعودية تكشف عن إجازة عيد الأضحى

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

هيئة الاتصالات السعودية تصدر تقرير أداء الشركات لخدمات الإنترنت

هيئة الاتصالات السعودية تصدر تقرير أداء الشركات لخدمات الإنترنت