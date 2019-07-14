شركة أبحاث: 90 ريالاً مستهدف سهم لجام للرياضة

الرياض- مباشر: بدأت شركة الجزيرة كابيتال في تغطية شركة لجام للرياضة بتحديد سعر مستهدف لسهمها يبلغ 90 ريالاً للسهم.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الأحد، إن ذلك بناء على طريقة تقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفق النقدي المخصوم (91 ريال للسهم) وطريقة التقييم التي تستند على مكرر الربح (89 ريالاً للسهم على أساس مكرر ربح تقديري يبلغ 18 مرة للسنة المالية 2020).

وأضافت أن شركة لجام تعتبر هي قائدة السوق في مجال مراكز اللياقة البدنية اذ تبلغ حصتها السوقية نحو 27 بالمائة من سوق المملكة العربية السعودية.

وتابعت: برزت شركة لجام إلى الوجود كنتاج للثقافة المتغيرة والإصلاحات التي تجري حاليا في المملكة العربية السعودية حيث هناك عدة عوامل محركة للنمو تشمل: تزايد توظيف النساء، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وانخفاض معدل البطالة، إلى جانب تحسن مستوى الوعي الصحي.

وقالت إن "لجام" تتمتع بصورة ذهنية قوية لعلامتها التجارية كما أن لديها تغطية جغرافية واسعة مما يمنحها ميزة تنافسية على نظيراتها من الشركات في هذا المجال، و لديها أيضا خطط لزيادة عدد مراكزها بدرجة كبيرة بنسبة 30 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.

أوضحت أن الشركة تتمتع بنسبة نمو 33 بالمائة في إيراداتها خلال 3 سنوات، وميزانية جيدة، وهامش ربح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والاطفاء EBITDA يبلغ 39 بالمائة ( في 2018)، وعائد على رأس المال المستثمر يبلغ 17 بالمائة ( السنة المالية 2018)، بالإضافة إلى نسبة توزيعات أرباحها الجيدة ( ظلت في مستوى 50% في الفترة السابقة).

وأضافت، لذلك فإن الشركة تبدو جذابة للغاية خلال الفترة الطويلة كما يحتمل ارتفاع سعر سهمها بنسبة 15 بالمائة من سعرها المستهدف للسهم.

وتابعت الجزيرة كابيتال: "هذا، وقد استهللنا تغطيتنا للشركة بتصنيف يشتمل على التوصية بزيادة المراكز في سهمها".

وارتفع سهم لجام للرياضة بنسبة 1.5 بالمائة عند سعر 81.2 ريال بحلول الساعة 1:33 بتوقيت السعودية.

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