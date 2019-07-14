المياه السعودية: استكمال التحول الرقمي نهاية الربع الأول من 2020

الرياض ـ مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بالسعودية، إنه سيتم إطلاق الخدمات الإلكترونية لعملاء الشركة بجميع مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها، وذلك بعد نجاح إطلاق خدماتها الإلكترونية بمنطقة جازان في شهر مارس الماضي.

وأضاف محمد الموكلي، وفقا لبيان من الشركة، اليوم الأحد أن التحوَّل الرقمي الذي تعمل الشركة على إكماله وإطلاقه في جميع مناطق المملكة بنهاية الربع الأول من 2020م، يعد هدفًا استراتيجيًا.

وأشار إلى أن البنى التحتية التي أعدتها الشركة للتحوَّل الرقمي تتماشى تمامًا مع جميع الأجهزة للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة.

كما أوضح أن الخطوة المقبلة، بعد إطلاق الخدمات الإلكترونية بجميع مدن المنطقة الشرقية، ستكون لمحافظات منطقة الرياض، ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

وبيّن أن الخدمات الإلكترونية المقدمة مرتبطة بتحديث العملاء لبياناتهم، ومعرفة رقم الحساب الجديد لطلب الخدمات عن بعد، وتصفح جميع عمليات الفوترة واستعراض تفاصيلها والاعتراض عليها وطلب تقسيطها.

وقال إن الخدمات الإلكترونية تشمل كذلك معرفة معدلات الاستهلاك الشهري، والإبلاغ عن انقطاع المياه أو تسربها، ومعرفة شرائح التعرفة لترشيد الاستهلاك وتقنينه.

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