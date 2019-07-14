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بالصور.. العاهل السعودي يستقبل ملك ماليزيا

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الرياض- مباشر: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الأحد، السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وفقا لوكالة الأنباء - واس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص للعاهل السعودي، تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير السعودية لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان.

وحضره من الجانب الماليزي، الأمير ناصر بن السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شاه، ووزير الخارجية سيف الدين بن عبد الله، والمشرف على القصر الملكي أحمد فاضل بن شمس الدين، والأمين العام لوزارة الخارجية محمد شهرول اكرام، ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا فيروز عدلي محمد روزالي  .

 

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