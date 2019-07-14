سهم "زين السعودية" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015..عقب النتائج الربعية

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أداء قويا خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، مرتفعا عند أعلى مستوياته في قرابة 4 سنوات ونصف.

واستقبل السهم الإعلان عن النتائج الفصلية بشكل إيجابي؛ بعد تحول الشركة للربحية بصافي 130 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2019، مقارنة بخسائر تكبدتها بالربع المماثل من العام الماضي بقيمة 38 مليون ريال.

وحقق السهم مكاسب بنسبة 2.3 بالمائة بتعاملات اليوم بحلول الساعة 1: 36 بتوقيت السعودية.

وقفز سعر السهم لمستوى 13.36 ريالا، محققا أعلى مستوياته منذ تعاملات 23 فبراير/شباط 2015؛ عندما وصل لمستوى 13.40 ريالا.

وبلغت قيم التداولات على السهم بتعاملات اليوم 69.69 مليون ريالا، من خلال التداول على 5.26 مليون سهم، بتنفيذ 1.97 ألف صفقة.

ودفع السهم القطاع لتسجيل مكاسب قوية خلال تلك اللحظات بنسبة 1.17 بالمائة، ليأتي بالمرتبة الثانية بعد تجزئة الأغذية متصدر الارتفاعات بـ 1.8 بالمائة.

وتفاعل السوق مع الأداء الإيجابي لقطاعاته القيادية ومن بينها الاتصالات ليصعد في هذه الأثناء بنسبة 0.61 بالمائة، ليقفز لمستوى 9023.14 نقطة، بعد مكاسب 54.91 نقطة.

وعلى مستوى النصف الأول، سجلت "زين السعودية" صافي ربح بلغ 260 مليون ريال مقابل خسائر صافية بلغت 115 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

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