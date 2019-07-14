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الديوان الأميري الكويتي ينعى "الشيخ الشاب"

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الديوان الأميري الكويتي ينعى "الشيخ الشاب" الديوان الأميري الكويتي ينعى "الشيخ الشاب"

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بيانا أشارت فيه إلى أن الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ حمود عادل الصباح.

وقال البيان إن الشيخ حمود، توفي عن عمر يناهز الـ30 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى، صباح غدا الاثنين.

كما أشار بيان الديوان الأميري الكويتي، إلى أن العزاء على "الشيخ الشاب" سيستمر يومي الاثنين والثلاثاء.

ولم يشر بيان الديوان الأميري الكويتي، إلى سبب وفاة حمود الصباح، وإن كانت تقارير عديدة أرجعت ذلك إلى أنه توفي إثر إصابته برصاصة خرجت من سلاحه الشخصي بالخطأ أثناء تنظيفه في منزله، ولكن لم يتسن التأكد من صحة تلك التقارير.

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