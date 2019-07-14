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خوفا من هجمات جديدة… إسرائيل تنصب سلاحا جديدا أمام غزة

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وذكر الموقع الإلكتروني "نتسيف نت" العبري، اليوم الأحد، أنه تداول في وسائل التواصل الاجتماعي صور لنصب إسرائيل لرادار جديد على الحدود المشتركة مع قطاع غزة، وهو رادار مخصص لمراقبة الطائرات دون طيار.

© REUTERS / Ammar Awad

وأوضح الموقع العبري أن الرادار الإسرائيلي العسكري وضعته تل أبيب على حدودها المشتركة مع غزة، وتحديدا شرق مخيم البريج للاجئين.

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري على لسان المعلق العسكري، غي أ، أن الرادار الإسرائيلي متعدد المهام، وهو من صناعة شركة "ألتا" الإسرائيلية التابعة لشركة أكبر لصناعة الطائرات الإسرائيلية.

ومن مهام الرادار الجديد اكتشاف وتحديد مواقع الصواريخ وقذائف المدفعية أو قذائف الهاون التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، وتحديد مصدر وموقع الأهداف الجوية القريبة.

وأفاد الموقع العبري بأن نصب إسرائيل لمثل هذا الرادار العسكري جاء متأخرا جدا، نظرا لأطلاق مئات وربما آلاف القذائف والصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي. 

ونقل الموقع على لسان مصدر مسؤول في حركة "حماس" أن المنظمة الفلسطينية بات لديها قدرات تقنية وتكنولوجية وعسكرية عالية، عن ذي قبل، منها وحدات جديدة لبالونات مشتعلة، وطائرات مسيرة. 

SputnikNews

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