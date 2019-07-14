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إسقاط طائرتين مسيرتين لـ"أنصار الله" في اليمن

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يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب (شرق اليمن). وذلك وفقا لـ"العربية نت".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأكدت مصادر ميدانية أن "أنصار الله" دفعت، في الآونة الأخيرة، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة صرواح.

وبدأت الجماعة بمهاجمة مواقع الجيش اليمني في جبهة صرواح، منذ فجر السبت، في محاولة منها لاستعادة السيطرة على معسكر كوفل.

وقتل 20 من عناصر "أنصار الله"، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة صرواح. وأكد مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة نشبت عقب عملية تسلل لعناصر من الجماعة الحوثية، باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح.

وقال المصدر إن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة الجماعة للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات لـ"أنصار الله" في الجبهة ذاتها، أدى إلى سقوط قتلى وجرح حوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

SputnikNews

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