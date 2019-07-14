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أميركا تضع نائبين لبنانيين من حزب الله على قوائم العقوبات

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أميركا تضع نائبين لبنانيين من حزب الله على قوائم العقوبات أميركا تضع نائبين لبنانيين من حزب الله على قوائم العقوبات

جي بي سي نيوز :- أفادت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في واشنطن اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأميركية وضعت 3 من قادة حزب الله، اثنان منهم نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهدافالميليشيا المدعومة من إيران و "تعزيز أنشطة إيران الخبيثة".

وبحسب مراسلتنا، العقوبات الأميركية تطال النائب أمين شري والنائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التي تضم نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، ومسؤول جهاز الأمن (وحدة الارتباط والتنسيق) في حزب الله وفيق صفا.

وطالبت واشنطن اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله. كما أقرّت واشنطن آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان لحزب الله.

واعتبرت وزارة الخزانة أن "على الحكومة اللبنانية أن تعي بأن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة.. حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين". كما اعتبرت الخزانة الأميركية أنه "على الحكومة اللبنانية أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين اليوم على قائمة العقوبات".

واتهمت الخزانة الأميركية الأعضاء الثلاثة بمحاولة تمويل ميليشيا حزب الله. واعتبرت واشنطن أن "النائب أمين شري قد هدد مصارف لخرق العقوبات الأميركية لصالح حزب الله"، حيث "هدد العام الماضي بالعنف ضد مسؤولي بنك لبناني وعائلاتهم بعد أن جمد البنك حسابات ممول لحزب الله أصدرت الولايات المتحدة عقوبات بحقه". كما تواصل شري مع أشخاص على قائمة الإرهاب. واتهمت واشنطن شري بـ"استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين".

أما محمد رعد فأكدت واشنطن أنه "يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وارتهان ازدهار لبنان".

يذكر أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها أميركا نوابا من حزب الله الذي تصنفه منظمة "إرهابية".

جي بي سي نيوز

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