الهلال الأحمر التونسي: ارتفاع عدد ضحايا حادث سفينة المهاجرين

مباشر: ارتفع عدد ضحايا حادث غرق سفينة المهاجرين بالقرب من السواحل التونسية الأسبوع الماضي إلى 82 شخص.

وأكد ذلك الهلال الأحمر التونسي، وفق رويترز، بأن تونس انتشلت تلك الجثث بعد غرق السفينة.

وتابع بأن السفينة انقلبت بعد إبحارها من ليبيا متجهة إلى أوروبا، وأنها كانت تحمل 86 شخصًا حسبما أفاد ناجون لخفر السواحل التونسية.

ومن جهتها أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن صيادين تونسيين أنقذوا 4 أشخاص كانوا على متن السفينة غير أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة بالمستشفى.

وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي لرويترز إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعاً تم انتشال كل جثث الاثنين والثمانين شخصا الذين كانوا بالسفينة التي غرقت الأسبوع الماضي.



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