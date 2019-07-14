البيئة السعودية توقع مذكرة تفاهم لإعادة تدوير النفايات بالرياض

الرياض – مباشر: وقع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الرياض والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.

ووقع مذكرة التفاهم وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وأمين منطقة الرياض طارق بن عبد العزيز الفارس، وفقا لبيان لوزارة البيئة.

ووقع المذكرة من جانب الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير جیرون فنسنت، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في المقر الرئيسي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور عدد من المسؤولين.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيانها، إنه بموجب هذه الاتفاقية ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض.

وأضافت الوزارة، إلى جانب تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035؛ أبرزها إعادة تدوير 81 بالمائة من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، والذي يبلغ 3.4 مليون طن سنوياً، إلى جانب إعادة تدوير47 بالمائة من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ نحو 5 مليون طن سنويا.

وتابعت، إلى جانب رفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع مدينة الرياض، والتي تقدر بـ20 مليون طن.

وأشارت الوزارة، إلى أنه كجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في الاستثمار ببناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، والتي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.

وتتمثل المبادرة الأولى ضمن الاتفاقية الإطارية، في إعادة تدوير نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء لمشاريع الطرق والإسكان، تليها إنشاء منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية، وذلك بالتزامن مع مشروع أمانة منطقة الرياض "حي بلا حاويات"، والذي يهدف إلى الفرز الثنائي من المصدر للنفايات المنزلية في الرياض.

وبدأت الأمانة، مؤخراً، تجربة لاستبدال الحاويات في بعض الأحياء السكنية بأخرى وزعت على المنازل، بواقع حاويتين على كل منزل.

وخصصت الأمانة حاويات باللون الأخضر للمواد غير العضوية، مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون والزجاج والعلب المعدنية، وحاويات باللون الأسود للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير مثل بقايا ومكونات الطعام.

ومن جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

وأضاف عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات وبالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى تهدف إلى رفع نسبة إعادة التدوير، وتحفيز التقنيات الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع النفايات.

وأوضح، أن الهدف إلى تفعيل المسار الاستثماري في قطاع النفايات وإدارتها من خلال التحالف مع الشركات المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة النفايات.

ومن جهته، قال أمين منطقة الرياض، إن هذه الاتفاقية تعزز الجهود المستمرة الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات، وتحسين الخدمات المقدمة لسكان مدينة الرياض وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف طارق بن عبد العزيز الفارس، أن هذه الاتفاقية تعكس حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيه الوزير ماجد بن عبدالله القصبي على التشاركية والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال إدارة النفايات.

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