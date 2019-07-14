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بالفيديو... بهذه الكلمات رد أمير سعودي على ما طلبه منه مواطن داخل الحرم

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ويظهر الأمير السعودي في الفيديو من داخل الحرم المكي، وهو يجيب الشاب قائلا: "إذا ما لقيت وظيفه أوظفك عندي".

واستضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في فبراير/ شباط الماضي، ابن أخيه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، مبددا شائعات سابقة عن توقيفه. وأظهرت صورة جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في ، الملك سلمان والأمير عبد العزيز بن فهد وهما يبتسمان للكاميرا التي تصورهما في مشهد عكس علاقة وثيقة بينهما.

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

كما قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بزيارة الأمير عبد العزيز بن فهد، في منزله بمدينة الرياض، لتهنئته بالعودة من رحلة علاج لم تتضح بعد تفاصيلها ونتائجها.

وكانت تقارير صحفية ادعت مقتل الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء الحملة الأخيرة لمحاربة الفساد، والتي طالت عددا من الأمراء والوزراء السابقين في السعودية. ونفت ، متمثلة في وزارة الإعلام، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هذه الأنباء، مؤكدة أن الأمير عبد العزيز بن فهد، ما زال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، غاب الأمير عبد العزيز بن فهد، عن الظهور الإعلامي أو في المناسبات العامة، وتوقف عن التدوين في حسابه على موقع "تويتر"، كما اعتاد أن يفعل، بالتزامن مع شائعات وتكهنات عن توقيفه. وظهر بعد ذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في صور التقطت بمنزله وبرفقة عائلته، فيما يبدو أنها استراحة من رحلة العلاج، قبل أن يغيب بعدها مجددا.

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