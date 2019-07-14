"الخُبر" أغلى المدن السعودية بتكلفة المعيشة.. ودبي تتصدر بالخليج

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: تصدرت مدينة الخبر قائمة أعلى المدن السعودية في تكلفة المعيشة، متفوقة على العاصمة الرياض والمدن الرئيسية مثل جدة، بينما تصدرت مدينة دبي القائمة خليجياً.

وتعد مدينة الخبر الأغلى في تكاليف المعيشة بالمملكة؛ وفقاً لمؤشر تكلفة المعيشة الصادر حديثاً عن قاعدة بيانات Numbeo العالمية؛ الذي وضع الخبر بالمقدمة بمعدل 58.69 درجة على المؤشر.

واحتلت الخبر المرتبة 173 عالمياً من بين 376 مدينة يضمها المؤشر على مستوى العالم.

وبلغت تكاليف المعيشة الشهرية بمدينة الخبر للأسرة المكونة من 4 أشخاص 10.331 ألف ريال بدون الإيجار.

ويقيس المؤشر تكاليف المعيشة وفقاً لعدة معايير؛ أبرزها متوسط الأسعار في المطاعم والأسواق ومتاجر الأغذية، والإيجارات ووسائل التنقل، وغير ذلك من خلال بيانات جمعت مباشرة من المتاجر والشركات ومصادر رسمية.

ووضع المؤشر مدينة نيويورك كمعيار رئيس لتصنيف المدن الأعلى والأدنى تكلفة في المعيشة؛ أي أنها تمثل العلامة الكاملة 100، ويرصد التغيير في تكلفة المعيشة مرتين سنويا، في بداية العام وفي منتصفه.

وجاءت مدينة جدة بالمرتبة الثانية على المؤشر بواقع 50.85 درجة، لتحتل المرتبة 197 عالمياً ضمن 376 مدينة يشملها المؤشر.

ووصلت قيمة التكاليف الشهرية للمعيشة بجدة للأسرة المكونة من 4 أفراد 9.251 ريالاً.

واحتلت مدينة الدمام المرتبة الثالثة بقائمة أعلى المدن السعودية بتكاليف المعيشة بواقع 49.70 درجة بالمؤشر.

وبلغت تكاليف المعيشة بالدمام 8.497 ريالاً للأسرة المكونة من 4 أشخاص في الشهر الواحد، لتحتل المرتبة 202 عالمياً من بين 376 مدينة يضمها المؤشر على مستوى العالم.

وجاءت العاصمة الرياض بالمرتبة الرابعة كأعلى المدن السعودية في المعيشة؛ لتحتل المرتبة الـ 203 عالمياً بالمؤشر، بحصولها على 49.41 درجة.

وتبلغ تكاليف المعيشة للأسرة المكونة من 4 أفراد 8.899 ريالاً شهرياً.

دبي أغلى مدن الخليج بتكاليف المعيشة

وكانت مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة أغلى المدن على مستوى دول الخليج في تكاليف المعيشة بحصولها على 68.81 نقطة بالمؤشر، وتتواجد المدينة بالمرتبة 115 عالمياً بالمؤشر، بواقع 11.816 درهما للأسرة المكونة من 4 أشخاص في الشهر الواحد.

وحلت مدينة أبوظبي الإماراتية بالمرتبة الثانية كأغلى المدن في تكاليف المعيشة بدول الخليج بواقع 63.75 نقطة على المؤشر، لتحتل المرتبة 152 عالمياً، بتكاليف شهرية للأسرة المكونة من 4 أشخاص تبلغ 10.794 ألف درهما.

وجاءت مدينة الدوحة بالمرتبة الثالثة خليجيا بقائمة أغلى المدن في مستوى المعيشة؛ بحصولها على 62.45 درجة بالمؤشر، لتتواجد في المرتبة 155 عالمياً، بتكاليف شهرية تبلغ 10.313 ريالاً قطريا للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

وحلت بعدها مدينة الخبر السعودية بالمرتبة الرابعة خليجيا والـ 173 عالمياً، ثم مدينة المنامة البحرينية في المرتبة الخامسة بواقع 58.50 درجة بمؤشر تكلفة المعيشة، لتحتل المرتبة 175 عالمياً من بين 376 مدينة يضمها المؤشر، بتكاليف معيشية قيمتها 993.13 دينار بحرينيا شهرياً بدون تكاليف الإيجار للأسرة الواحدة.

وجاءت مدينة الشارقة الإماراتية بالمرتبة السادسة بتقييم 53.03 درجة بمؤشر تكلفة المعيشة، لتتواجد في المرتبة 186 عالمياً، بتكاليف قيمتها 2.687 ألف درهما شهرياً للأسرة الواحد المكونة من 4 أفراد.

وتواجدت مدينة مسقط العمانية بالمرتبة السابعة على مستوى دول الخليج بمؤشر تكلفة المعيشة بواقع 50.94 درجة على المؤشر، لتحتل المرتبة 196 عالمياً بمؤشر تكلفة المعيشة، بواقع 907.80 ريالاً عمانيا للأسرة المكونة من 4 أفراد بدون تكاليف الإيجار.

وجاءت مدينة جدة بالمرتبة الثامنة خليجا بـ 50.85 نقطة، ثم عجمان الإماراتية بواقع 49.91 نقطة (201 عالمياً)، تلتها الدمام السعودية 49.70 نقطة،، والرياض بـ 49.41 نقطة.

أغلى المدن عالمياً

وتصدرت مدن سويسرا أغلى المدن عالمياً في تكاليف المعيشة؛ التي اقتنصت 5 مدن منها مقدمة القائمة التي تصدرتها زيورخ بحصولها على 129.04 نقطة، تليها بازل بواقع 128.91 نقطة، ثم لوزان بـ 124.01 نقطة.

وعلى مستوى الدول

تصدرت هونج كونج قائمة أغلى دول العالم على مستوى المعيشة، تلتها سنغافورة، وسويسرا بالمرتبة الثالثة.

وعربيا، جاءت قطر بالمقدمة في المرتبة الـ 23 عالمياً، تليها الإمارات بالمرتبة الـ 27 عالمياً، ثم لبنان بالمرتبة الثالثة عربياً والـ 40 عالمياً، وثم المغرب بالمرتبة 65 عالمياً، تليها الأردن بالمرتبة الـ 68 عالمياً، والجزائر بالمرتبة الت 72 عالمياً، ثم السعودية بالمرتبة الـ 75 عالمياً.

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