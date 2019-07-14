إمارة مكة تعلن عن عدد الحجاج المتوقع لهذا العام

الرياض - مباشر: أعلنت إمارة منطقة مكة، عن أعداد الحجاج المتوقع وصولهم لحج عام 1440هـ، من خارج وداخل المملكة العربية السعودية.

وتوقعت إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وصول نحو 1.86 مليون حاج من الخارج، إلى جانب 230 ألف حاج من الداخل، ليصل إجمالي الحجاج إلى أكثر من مليوني حاج.

وأشارت إلى أن منافذ الحجاج في منطقة مكة تشمل مطار الملك عبدالعزيز، والميناء الإسلامي، ومطار الطائف الدولي، إلى جانب نقاط الدخول البرية.

ونوهت إلى أن مواقيت المنطقة، تشمل: قرن المنازل (السيل الكبير) - يلملم (الساحل الجنوبي) - الجحفة (رابغ) - ذات عرق (الطائف).

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