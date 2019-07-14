أخبار عاجلة

وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك -
اكتشاف مستوطنة قديمة قرب القدس يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام -
الأخبار - وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون مسألة الضرائب على شركات الإنترنت -
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل -
الأخبار- نيجيريا تسعى لحصد المركز الثالث بأمم إفريقيا أمام تونس -
الأخبار- ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى نحو 822 مليونا خلال عام 2018 -
الأخبار- تونس تواجه نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا -
الأخبار- السفارة الفرنسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني لفرنسا -
نشرة الأخبار - حلقة الاربعاء مع (إيمان عبدالباقي) 17/7/2019 - الحلقة كاملة -
الأخبار - مصر تبدأ الربط الكهربائي مع السودان نهاية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إمارة مكة تعلن عن عدد الحجاج المتوقع لهذا العام

Google+ Print

الرياض - مباشر: أعلنت إمارة منطقة مكة، عن أعداد الحجاج المتوقع وصولهم لحج عام 1440هـ، من خارج وداخل المملكة العربية .

وتوقعت إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وصول نحو 1.86 مليون حاج من الخارج، إلى جانب 230 ألف حاج من الداخل، ليصل إجمالي الحجاج إلى أكثر من مليوني حاج.

وأشارت إلى أن منافذ الحجاج في منطقة مكة تشمل مطار الملك عبدالعزيز، والميناء الإسلامي، ومطار الطائف الدولي، إلى جانب نقاط الدخول البرية.

ونوهت إلى أن مواقيت المنطقة، تشمل: قرن المنازل (السيل الكبير) - يلملم (الساحل الجنوبي) - الجحفة (رابغ) - ذات عرق (الطائف).

ترشيحات:

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

"زين السعودية" تتحول للربحية بالربع الثاني من 2019

أرباح "جرير" ترتفع إلى 169 مليون ريال بالربع الثاني

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار الوقود للربع الثالث

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم عطاء التعليمية

الكويت الوطني يستهدف التوسع بمصر والسعودية..ويتوقع تسجيل نتائج قوية بـ2019

السعودية تناقش 5 ملفات باجتماعات محافظي البنك الآسيوي للاستثمار

الخدمة المدنية السعودية تكشف عن إجازة عيد الأضحى

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

هيئة الاتصالات السعودية تصدر تقرير أداء الشركات لخدمات الإنترنت

هيئة الاتصالات السعودية تصدر تقرير أداء الشركات لخدمات الإنترنت