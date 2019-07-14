أخبار عاجلة

هبوط مبيعات السيارات في أوروبا 7.8% خلال يونيو -
"صادرات" يشهد أعلى سيولة منذ بداية 2019 -
ميناء الملك عبدالله يتسلّم 28 رافعة لتوسعة محطات الحاويات -
أول رد فعل من الحركات السودانية المسلحة على توقيع الوثيقة السياسية -
محمد عادل: منتخب مدغشقر هو المفاجأة الأولى لكان 2019.. وخروج المغرب أغرب ما فى البطولة -
مقتل ثلاثة أشخاص بانهيار سقف جامع على المصلين في حلب شمالي سوريا -
رئيس المخابرات العامة المصرية في زيارة سريعة لجنوب السودان -
دراسة جديدة لرابطة جي إس إم إيه تُظهر أن الشريحة السكانية من الشباب ستدفع فرص النمو القوي في عدد المشتركين عبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء -
محمد عادل يوضح أسباب أهمية مباراة تونس ونيجيريا لكلا المنتخبين -
محمد عادل يوضح أسباب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تونس تحسم الجدل حول قرار حظر النقاب في المؤسسات العامة

Google+ Print

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" عن الناطق الرسمي باسم ، إياد الدهماني، قوله "إن المنشور الحكومي الصادر مؤخرا والذي يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية هو منشور ساري المفعول وأن محتواه واضح وأنه ليست هناك نية للتراجع عنه".

© Sputnik . Natalia Seliverstova

وأضاف الدهماني أنه "لا صحة لما تم ترويجه من أخبار عن تراجع الحكومة بخصوص هذا المنشور الحكومي الذي يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية".

وكان رئيس الحكومة التونسية قد وجه، في 5 يوليو/ تموز الجاري، منشورا (عدد15) إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص حسن تطبيق إجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية.

وأكد رئيس الحكومة في منشوره أنه يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية وذلك في اطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

8 الصبح - برامج تنظيم الأسرة .. وجهود الحكومة للحد من الزيادة السكانية

8 الصبح - برامج تنظيم الأسرة .. وجهود الحكومة للحد من الزيادة السكانية

الحكومة الليبية المؤقتة توقف بث قناة فضائية لارتباطها بـ"الإخوان المسلمين"

الحكومة الليبية المؤقتة توقف بث قناة فضائية لارتباطها بـ"الإخوان المسلمين"

الحريري: العقوبات الأمريكية على شخصيات من "حزب الله" لن تؤثر على الحكومة والبرلمان

الحريري: العقوبات الأمريكية على شخصيات من "حزب الله" لن تؤثر على الحكومة والبرلمان