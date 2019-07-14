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سوق الأسهم السعودية يصعد أعلى 9 آلاف نقطة بالتعاملات الصباحية

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سوق الأسهم السعودية يصعد أعلى 9 آلاف نقطة بالتعاملات الصباحية سوق الأسهم السعودية يصعد أعلى 9 آلاف نقطة بالتعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: صعد المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد؛ وسط مكاسب شبه جماعية للقطاعات، فيما استهل مؤشر السوق الموازي- نمو تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء.

وصعد المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 0.58 بالمائة، بحلول الساعة 10:49 بتوقيت السعودية، رابحا 51.70 نقطة رفعته لمستوى 9019.93 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 926.53 مليون ريال، بالتداول على 23.71 مليون سهم، من خلال تنفيذ 20.59 ألف صفقة.

ودعم مكاسب المؤشر الارتفاع شبه الجماعي للقطاعات؛ وجاء على رأسها المرافق والمنافع العامة بنسبة 1.98 بالمائة، يليه الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.9 بالمائة، ثم الخدمات التجارية بـ 0.86 بالمائة.

وصعد البنوك بنحو 0.8 بالمائة، والاتصالات بنسبة 0.5 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98 بالمائة، يليه الاتصالات بنحو 0.14 بالمائة.

وتصدر سهم "الخليجية العامة" ارتفاعات السوق بنسبة 4.4 بالمائة، فيما حل سهم صندوق "ميفك ريت" بمقدمة التراجعات بنحو 2 بالمائة.

فيما، تراجع صعد مؤشر السوق الموازي- نمو بنسبة 0.35 بالمائة، فاقدا 13.16 نقطة، تراجعت به لمستوى 3760.83 نقطة.

وتصدر "باعظيم" تراجعات الموازي بنسبة 4 بالمائة، وصعد "ريدان" وحيدا بـ 0.7 بالمائة.

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