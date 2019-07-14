السعودية لإعادة التمويل العقاري تخفّض معدل الربح على القروض

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) عن خفض المعدل السنوي للربح بـ40 نقطة أساس، على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت.

وقررت السعودية لإعادة التمويل العقاري، وفقا لما نقلته صحيفة "مكة" اليوم الاحد، تمديد فترة استحقاها حتى 25 عاماً، ما يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بأسعار مناسبة، عن طريق خفض المعدل السنوي للربح.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إنه منذ أبريل/نيسان الماضي خفضت السعودية لإعادة التمويل العقاري معدلات الربح بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر، كما قامت بتمديد فترة الاستحقاق من 20 إلى 25 عاما.

وأضاف فابريس سوسيني، أن هذه الخطوة الهامة توفر دليلا واقعياً على أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ستواصل تقديم أسعار تنافسية على منتجات القرض العقاري طويلة الأجل بتكلفة ثابتة، وهذا سيؤدي إلى التوسع في التمويل العقاري السكني، والى تسهيل حصول المواطنين على قروض عقارية مناسبة من حيث المدة والتكلفة والتي تعد من بين أدنى المعدلات في المنطقة.

وأضاف سوسيني، أن تخفيض هامش الربح الذي وفرته الشركة سيتيح لشركائها من البنوك وشركات التمويل العقاري من إنشاء قروض عقارية تتناسب مع قدرات المقترضين؛ من خلال تخفيف العبء عليهم وتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تملك المواطنين للمساكن وتحقيق اهداف رؤية المملكة في الوصول إلى نسبة تملك 70 بالمائة بحلول 2030.

ويعد هذا التخفيض الثاني لهامش الربح الذي تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في شهرين؛ بعد أن خفضت في شهر مايو/ أيار 2019، نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربحية ثابتة تتراوح مدتها ما بين 15 إلى 20 عاماً لتصل قيمتها من 50 إلى 80 نقطة أساس.

وسيتم في هذا الشهر الإعلان عن تخفيض أكبر على القروض التي تبلغ مدتها 20 عاماً من 6.25 بالمائة سنوياً (هامش ربح سنوي 3.77 بالمائة)، إلى 5.89 بالمائة سنوياً (هامش ربح سنوي 3.52 بالمائة).

وقالت الشركة، إنه خلال الشهر الجاري إلى جانب تخفيض المعدل السنوي تم توفير معدل سنوي لفترات استحقاق أطول تصل إلى 25 سنة وبنسبة مخفضة تعادل 6 بالمائة سنوياً (هامش ربح سنوي 3.73 بالمائة)، وفيما يخص القروض المضمونة من صندوق التنمية العقاري، فإن أسعار هامش الربح أقل من هذه النسب بمقدار 40 نقطة أساس لكل فترة تمويل.

وأكدت الشركة، أن تخفيض معدل هامش الربح يتماشى مع التزامها بتنمية سوق القروض العقارية الثانوي في السعودية؛ من خلال تسهيل الوصول إلى القروض العقارية وملكية المنازل للمواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سد احتياجات السيولة للمصدرين الأساسيين، ويحقق أهداف المستثمرين المحليين والدوليين.

وخفضت الشركة في شهر ما يو / أيار الماضي نسبة الربح الثابتة على التمويلات العقارية التي تبلغ مدتها 20 عاماً من 7.10 بالمائة سنوياً (هامش ربح سنوي 4.38 بالمائة) إلى 6.25 بالمائة سنوياً (هامش ربح سنوي 3.77 بالمائة)، اعتباراً من 24 أبريل/نيسان 2019.

وجاء خفض نسبة الربح في أعقاب إعلان الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في الشهر الماضي عن حصولها على ضمانات سيادية من وزارة المالية بشأن الصكوك المزمع إصدارها.

وأطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في ديسمبر/كانون الأول 2018، برنامج "صكوك" تبلغ قيمته 11 مليار ريال؛ لتوفير السيولة اللازمة لشراء المزيد من محافظ التمويل العقارية السكنية من شركات التمويل العقاري والبنوك، ومن المتوقع أن تصدر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري العديد من الصكوك في العام الجاري.

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