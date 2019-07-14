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"الصقر للتأمين" توقع عقد وكالة غير حصرية مع "بانوراما النخبة"

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"الصقر للتأمين" توقع عقد وكالة غير حصرية مع "بانوراما النخبة" "الصقر للتأمين" توقع عقد وكالة غير حصرية مع "بانوراما النخبة"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، عن توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية، مع شركة بانوراما النخبة لوكالة التأمين التعاوني.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه بموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة بانوراما النخبة، بتسويق وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق بين شركة الصقر للتأمين والعملاء في جميع فروعها.

وأشارت إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية يقوم الوكيل بتسويق وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق السعودية بين الصقر للتأمين والعملاء في جميع فروعها.

كما نوهت إلى أن مدة الاتفاقية سنة ميلادية تنتهي في مايو / أيار 2020، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد.

وقالت إنه تم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على العمل بهذه الاتفاقية.

وتتوقع الشركة مردوداً وأثر مالي إيجابي يعود في المستقبل القريب على القوائم المالية للشركة.

كما أكدت على أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

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