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"تداول" تعلن عن استمرار تعليق أسهم "الخضري"

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"تداول" تعلن عن استمرار تعليق أسهم "الخضري" "تداول" تعلن عن استمرار تعليق أسهم "الخضري"

الرياض ـ مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية ، عن استمرار تعليق تداول أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في السوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الهيئة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إنه سيستمر تعليق أسهم الشركة، حتى الإعلان القوائم المالية وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية، ما لم يطرأ أي مانع نظامي يستوجب استمرار تعليق أسهم الشركة.

وقررت "تداول"، في وقت سابق، تعليق سهم الشركة؛ استناداً إلى صلاحياتها المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، وذلك حتى تقوم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية.

وأعلنت الشركة، في 12 مايو/ أيار الماضي، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول من 2019، في الوقت المحدد، نظراً لعدم تمكنها من إعلان نتائجها السنوية حتى الآن.

وأصدر الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، مطلع الشهر الجاري، حكما بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبد الله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن قرار المحكمة التجارية بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، هو أمر إيجابي للشركة، لحمايتها من أن تكون منقضية بقوة النظام.

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