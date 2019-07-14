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"تهامة" توقع عقد مرابحة لتمويل أنشطتها التشغيلية

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"تهامة" توقع عقد مرابحة لتمويل أنشطتها التشغيلية "تهامة" توقع عقد مرابحة لتمويل أنشطتها التشغيلية

الرياض – مباشر: وقعت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة (تهامة) عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الأبيض القابضة المحدودة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن قيمة التمويل تبلغ 3 ملايين ريالا، ويمتد لعامين.

وأضافت "تهامة" في بيانها، أنها حصلت على اتفاقية التمويل بضمان سندات لأمر ورهن ذمم مدينة تجارية.

وأوضحت، أن الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة والأنشطة التشغيلية لها ولشركاتها التابعة.

وأكدت الشركة، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية، منوهة بأنه سيتم سداد التمويل بشكل ربع سنوي.

ووقعت الشركة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الأبيض القابضة المحدودة (إحدى الشركات التابعة لشركة أديم المالية) بقيمة 5 ملايين ريال.

وأنهى السهم تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع نسبته 0.13 بالمائة، لمستوى 39.95 ريالا.

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