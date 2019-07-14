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أرباح "جرير" ترتفع إلى 169 مليون ريال بالربع الثاني

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أرباح "جرير" ترتفع إلى 169 مليون ريال بالربع الثاني أرباح "جرير" ترتفع إلى 169 مليون ريال بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق، بالربع الثاني من 2019، نحو 4 بالمائة، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وتراجعت الأرباح 27.64 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات التقديرية، للشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي صافي الربح إلى 169.1 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 162.6 مليون ريال للفترة فسها من العام الماضي. 

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع مبيعات معظم أقسام التجزئة وخاصة قسم الالكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر.

وأوضحت أت زيادة عدد المعارض من 52 إلى 58 معرضا ساهم جزئيا في زيادة مبيعات التجزئة. 

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفع صافي الأرباح إلى 402.8 مليون ريال مقابل 381.7 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 5.5 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة بالربع الأول من عام 2019 نحو 6.7 بالمائة إلى 233.7 مليون ريال، مقارنة بـ 219.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

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