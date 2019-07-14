"زين السعودية" تتحول للربحية بالربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، للربحية في الربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من 2018.

وكشفت النتائج الأولية، للشركة على "تداول" اليوم الأحد، تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 130 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر صافية بلغت 38 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى زيادة في الإيرادات نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشارت إلى أن الأرباح تعود كذلك إلى عكس بعض مخصصات اتفاقية التسوية مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما نوهت إلى أنه في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية والإدارية (باستثناء إعادة تصنيف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 والبالغ 122 مليون ريال)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الإضافي في التقنية والتسويق.

وارتفع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 134 مليون ريال، وزادت رسوم التمويل بمبلغ 29 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة نحو 0.78 بالمائة، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 129 مليون ريال.

وعلى مستوى النصف الأول، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 260 مليون ريال مقابل خسائر صافية بلغت 115 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

وتحولت الشركة للربحية بالربع الأول من 2019، بصافي ربح بلغ نحو 129 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 77 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

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