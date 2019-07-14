إعلان توضيحي من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بشأن الاستمرار في تعليق تداول أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري

إشارة إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) في موقعها الإلكتروني بتاريخ 1440/08/25هـ الموافق 2019/04/30م بشأن تعليق تداول أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري نظراً لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية (النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018/12/31م) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 1440/08/25هـ الموافق 2019/04/30م حتى إعلان الشركة عن قوائمها المالية، بالإضافة إلى عدم التزام شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بنشر النتائج المالية الأولية المنتهية في 2019/03/31م وفقاً لإعلانها على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني بتاريخ 1440/09/07هـ الموافق 2019/05/12م، وإلى إعلان هيئة السوق المالية في موقعها الإلكتروني بتاريخ 1440/09/24هـ الموافق 2019/05/29م القاضي باستمرار تعليق تداول أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في السوق المالية السعودية حتى صدور قرار المحكمة في شأن طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وإلى إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني بتاريخ 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01م بصدور قرار المحكمة بالموافقة على طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.



وإشارة إلى الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالمُصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق عند التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس المشار إليها في إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 1440/07/28هـ الموافق 2019/04/04م التي نصت على رفع تعليق تداول أسهم الشركة حال استمرارها في ممارسة أنشطتها وعدم إيقاف أعمالها من جهات تنظيمية أخرى، ونظرًا لتعليق تداول أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية استناداً إلى صلاحيات شركة السوق المالية السعودية (تداول) المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.



تود هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) التنويه على استمرار تعليق تداول أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في السوق المالية السعودية حتى إعلان الشركة عن قوائمها المالية وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة مالم يطرأ أي مانع نظامي يستوجب استمرار تعليق أسهم الشركة.

