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اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم عطاء التعليمية

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اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم عطاء التعليمية اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم عطاء التعليمية

الرياض ـ مباشر: ينطلق  اليوم الأحد، الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية وذلك بسعر 29 ريال للسهم.

وتستمر فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، لمدة 5 أيام تنتهي يوم الخميس 18 يوليو / تموز 2019م.

وأكدت إتش إس بي سي العربية ، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، أن الجهات المستلمة قد أتمت استعداداتها لطرح 1.2 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب من قبل شريحة الأفراد.

وتستثمر شركة عطاء التعليمية في قطاع التعليم الخاص منذ العام 1992م، من خلال مدارس الرواد الأهلية.

وتقدم الشركة خدماتها التعليمية في 13 مجمعًا تعليميًا في منطقة الرياض، وتشمل حزمة من خدمات التعليم في المناهج الأهلية والمناهج العالمية بما في ذلك المنهج الوطني السعودي بعدة مسارات.

كما تشمل المنهج الأمريكي والمنهج البريطاني والمنهج الهندي والمنهج الفرنسي والمنهج المصري لمختلف مراحل التعليم العام تحت 5 علامات تجارية مختلفة هي مدارس الرواد الأهلية والشرق الأوسط والعروبة والنخبة والفكر.

وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، في وقت سابق عن انتهاء اكتتاب المؤسسات، بنسبة تغطية 202 بالمائة، وتحديد سعر الاكتتاب عند 29 ريالاً للسهم.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت مؤخراً على طلب شركة عطاء التعليمية بطرح 12 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30 بالمائة من أسهم الشركة.

 

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