اعلان شركة جرير للتسويق عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع إلى ارتفاع مبيعات معظم أقسام التجزئة وخاصة قسم الالكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم جزئيا زيادة عدد المعارض من 52 الى 58 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة. وبرغم زيادة المبيعات التقديرية بنسبة 11.8% إلا أن الزيادة في الربح التقديري كان بنسبة 4.0% نظرا للانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح بسبب عروض الأسعار الترويجية لزيادة الحصة السوقية واختلاف المزيج البيعي ونظرا أيضا لتكاليف التشغيل للمعارض الجديدة و زيادة المصروفات غير التشغيلية. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض إلى:

الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح بسبب اختلاف المزيج البيعي والذي يشتمل على زيادة نسبية في مبيعات المنتجات الأقل ربحية مقارنة بالربع السابق.

انخفاض مبيعات الجملة نتيجة تأثرها بالمواسم الدراسية.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع إلى ارتفاع مبيعات معظم أقسام التجزئة وخاصة قسم الالكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم جزئيا زيادة عدد المعارض من 52 الى 58 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة. وبرغم زيادة المبيعات التقديرية بنسبة 14.8% إلا أن الزيادة في الربح التقديري كان بنسبة 5.5% نظرا لزيادة المصروفات العمومية والادارية ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات غير التشغيلية. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها أو مراجعتها بعد من قبل مراجعها الخارجي. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالية. معلومات اضافية بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019, ونتج عن تطبيق المعيار تأثيرات هامة على تبويب إيجارات الشركة وشركاتها التابعة (كمستأجرين) بقائمة الدخل، حيث تم استبدال مصروف الايجار باستهلاك موجودات حق استخدام ونفقات التمويل وهو ما أدى الى زيادة كبيرة في كل من مصروف الاستهلاك ونفقات التمويل ونقص كبير في مصروف الايجار مقارنة بالفترات السابقة. وترجع الزيادة في نفقات التمويل إلى استخدام أسلوب القيمة الحالية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. عند اجراء المقارنة للفترة الحالية مع الفترة المماثلة من السنة السابقة يراعى أن ما جزءا كبيرا مما يتم عرضه في الفترة الحالية كنفقات تمويل كان داخلا في احتساب اجمالي الربح والربح التشغيلي في الفترات السابقة المعروضة. ولمزيد من التفاصيل يرجى عند اصدار القوائم المالية الربعية للربع الثاني من العام 2019 الرجوع الى الايضاح الخاص بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.

تم احتساب ربحية السهم لجميع الفترات المعروضة على أساس عدد الأسهم الجديد بعد زيادة رأس المال بالأسهم المجانية بتاريخ 28 أكتوبر 2018 وهو يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال

ترجع زيادة الدخل الشامل للربع الحالي عن صافي الربح أساسا الى أرباح فروق العملة الخاصة بالشركة التابعة في مصر نتيجة تغير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي

تم إفتتاح ثلاث معارض جديدة خلال هذه الفترة بتاريخ 2019/3/24 و2019/4/30 و 2019/5/16