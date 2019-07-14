اعلان شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى - استمرار زين السعودية في تسجيل صافي أرباح للربع الرابع على التوالي

- سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 130 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة قدرها 38 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي الى زيادة في الإيرادات بنسبة 11٪ بقيمة 210 مليون ريال سعودي الناتجة عن زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من 15٪ إلى 10٪ وأيضا من خلال عكس بعض مخصصات اتفاقية التسوية مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. نظرًا للأسباب نفسها المذكورة أعلاه شهدت الفترة الحالية ارتفاع في إجمالي الربح بلغ 362 مليون ريال سعودي ليصل إلى 1,524 مليون ريال سعودي مقابل 1,162 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

- هذا الارتفاع في إجمالي الربح قابله ارتفاع في المصاريف التشغيلية والإدارية (باستثناء إعادة تصنيف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 والبالغ 122 مليون ريال سعودي) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الإضافي في التقنية والتسويق.

- ارتفع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 134 مليون ريال سعودي، بينما زادت رسوم التمويل بمبلغ 29 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16.

- تحسن الارباح ما قبل الاعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والاطفاء (EBITDA) خلال الربع الحالي لتصل إلى 944 مليون ريال سعودي والتي تمثل 46٪ من الإيرادات، مقابل 615 مليون ريال سعودي والتي تمثل 33٪ من الإيرادات خلال الربع المماثل من العام السابق. كما تحسنت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب (EBIT) لتصل إلى 374 مليون ريال سعودي مقابل 179 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى - حققت الشركة الأهداف المطلوبة من اتفاقية التسوية مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما نتج عن ذلك عكس صافي المخصصات ذات الصلة خلال هذا الربع قدرها 129 مليون ريال سعودي، مقارنة ب107 مليون ريال سعودي للربع السابق.

- تمكنت "زين السعودية" من المحافظة على صافي الربح البالغ 130 مليون ريال سعودي على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 1.75٪ بسبب موسم رمضان. وقد تم تعويض ذلك بانخفاض تكلفة الإيرادات، وبالتالي فقد تحسن إجمالي الربح بمقدار 43 مليون ريال سعودي.

- ارتفاع المصاريف التشغيلية والإدارية بمبلغ 31 مليون ريال سعودي بسبب الإنفاق الإضافي في التقنية والتسويق، مما اثر سلبًا على الارباح ما قبل الاعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والاطفاء (EBITDA) بمبلغ 11 مليون ريال سعودي.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى - سجلت زين السعودية أعلى إيرادات لفترة ستة أشهر (نصف سنة) في تاريخها حيث بلغت الايرادات 4,150 مليون ريال سعودي مقابل 3,532 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وذلك بزيادة قدرها 17.5٪ بمبلغ 618 مليون ريال سعودي نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة.

- أدت هذه الزيادة في الإيرادات إضافة الى تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات إلى زيادة في إجمالي الربح بمبلغ 725 مليون ريال سعودي حيث بلغ إجمالي الربح 3,004 مليون ريال سعودي التي تمثل 72٪ من الإيرادات. كما أدى ذلك الى ارتفاع في الارباح ما قبل الاعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والاطفاء (EBITDA) لتصل إلى 1,899 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية والتي تمثل 46٪ من الإيرادات مقابل 1,186 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق والتي مثلت 34٪ من الإيرادات.

- ان الارباح ما قبل الاعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والاطفاء (EBITDA) تأخذ بعين الاعتبار إعادة تصنيف المعيار الدولي للتقارير المالية 16، البالغة 246 مليون ريال سعودي من المصاريف التشغيلية والإدارية الى الاستهلاك والإطفاء والاعباء التمويلية.

- ارتفاع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 279 مليون ريال سعودي، بالإضافة الى ارتفاع في الرسوم التمويلية بمبلغ 80 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل رئيس الى تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16.

- جميع ما ذكر أعلاه قد حقق ارباحاً قياسية تاريخية قدرها 260 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية مقابل صافي خساره قدرها 115 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق مما يعكس تحسنًا مقداره 374 مليون ريال سعودي.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية - انخفاض في الخسائر المتراكمة لتصل إلى 1,834 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي، وهو ما يمثل 31.4٪ من رأس المال البالغ 5,837 مليون ريال سعودي. مقابل 1,964 مليون ريال خلال الربع السابق والتي تمثل 33.6 ٪ من رأس مال الشركة. يعود هذا الانخفاض إلى تسجيل صافي أرباح خلال هذا الربع.

- بلغ إجمالي استثمار رأس المال خلال الفترة الحالية 1,065 مليون ريال سعودي.

- زيادة في الإيرادات الأخرى بمبلغ 8 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع صندوق الخدمة الشاملة الممنوح من الحكومة.

قامت الشركة خلال هذا الربع بسداد دفعة طوعية مبكرة لاتفاقية تمويل المرابحة بقيمة 300 مليون ريال سعودي ما يدل على استمرارية تواجد السيولة النقدية بالشركة وبذلك يصبح إجمالي الدفعات المسددة خلال الأشهر التسعة الماضية مبلغ 1,425 مليون ريال سعودي.