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اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الحصول على مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

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اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الحصول على مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الحصول على مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية
بند توضيح مقدمة تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة بأنه قد تم توقيع عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة. تاريخ الحصول على التمويل 1440-11-08 الموافق 2019-07-11 الجهة الممولة شركة الباب الابيض القابضة المحدودة قيمة التمويل 3 مليون ريال سعودي مدة التمويل تبلغ مدة التمويل سنتين الضمانات المقدمة مقابل التمويل سندات لأمر و رهن ذمم مدينة تجارية الهدف من التمويل تهدف تهامة من هذا التمويل إلى تمويل رأس المال العامل للشركة و الأنشطة التشغيلية للشركة و شركاتها التابعة أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية يتم سداد التمويل بشكل ربع سنوي.

مباشر (اقتصاد)

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