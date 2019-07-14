اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الحصول على مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

بند توضيح مقدمة تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة بأنه قد تم توقيع عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة. تاريخ الحصول على التمويل 1440-11-08 الموافق 2019-07-11 الجهة الممولة شركة الباب الابيض القابضة المحدودة قيمة التمويل 3 مليون ريال سعودي مدة التمويل تبلغ مدة التمويل سنتين الضمانات المقدمة مقابل التمويل سندات لأمر و رهن ذمم مدينة تجارية الهدف من التمويل تهدف تهامة من هذا التمويل إلى تمويل رأس المال العامل للشركة و الأنشطة التشغيلية للشركة و شركاتها التابعة أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية يتم سداد التمويل بشكل ربع سنوي.

مباشر (اقتصاد)