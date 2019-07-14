بند توضيح مقدمة إعلان شركة الصقر للتأمين التعاوني عن توقيع عقد مع شركة بانوراما النخبة لوكالة التأمين التعاوني تاريخ اعلان الترسية 1440-11-08 الموافق 2019-07-11 موضوع العقد توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية بين شركة الصقر للتأمين التعاوني و شركة بانوراما النخبة لوكالة التأمين التعاوني تاريخ توقيع العقد 1440-09-08 الموافق 2019-05-13 قيمة العقد هي النسبة المئوية من الأقساط المحصله من خلال الوكيل من العملاء بكل نوع من أنواع التأمين تفاصيل العقد بموجب هذه الإتفاقيه يقوم الوكيل (بانوراما النخبة لوكالة التأمين التعاوني) بأعمال الوكالة التأمينية كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بين شركة الصقر للتأمين التعاوني والعملاء في جميع فروعها مده العقد أن مدة الإتفاقية بين الطرفين سنة ميلادية من تاريخ 13/05/2019 م إلى 12/05/2020 م، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابياً بعدم رغبته في التجديد قبل إنتهاء مدة العقد الأصليه أو المتجددة ب 30 يوم على الأقل. وقد تم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على العمل بهذه الإتفاقية بتاريخ 25/08/1440 هـ الموافق 30/04/2019 م الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها تتوقع الشركة مردوداً وأثر مالي إيجابي يعود في المستقبل القريب على القوائم المالية للشركة أطراف ذات علاقة لايوجد
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